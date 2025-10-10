«Вышел на позицию — всё». Чем уникален танк Т-90М «Прорыв»: инфографика

Эксперты из Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) сообщили о неоспоримом преимуществе российской бронетехники над зарубежной. Оно заключается в том, что танки отечественного производства, в отличие от западных аналогов, были проверены в боевых условиях специальной военной операции. Среди них аналитики ЦАМТО выделили несколько машин, в том числе Т-90М «Прорыв».

Этот танк, который представляет собой глубоко модернизированную версию Т-90, начали поставлять в войска в 2020 году. За прошедшее время российский военно-промышленный комплекс существенно нарастил объемы его производства. Если в 2022 году выпускалось до 90-100 «Прорывов» в год, то к концу 2024-го речь шла уже о 300 машинах.

Причиной этого стало успешное применение бронетехники в зоне СВО. В 2023 году президент РФ Владимир Путин назвал Т-90М лучшим танком в мире. «Он как только на позицию выходит — всё. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше», — подчеркнул глава государства.

Чем уникален «Прорыв» и почему превосходит западные аналоги — в инфографике NEWS.ru.