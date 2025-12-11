Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:52

В российской армии появится новый дрон-миноносец

Новый дрон-доставщик мин «Сварог-17» испытают в зоне СВО в 2026 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Новый беспилотный летательный аппарат «Сварог-17», предназначенный для транспортировки противопехотных мин, планируют испытать в зоне специальной военной операции в январе 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на представителей инжинирингового центра «Фроботикс». По их словам, дрон способен доставлять боеприпасы типа ТМ-62 на расстояние до 20 километров. В настоящий момент комплекс проходит этап полигонных испытаний.

Беспилотник оснащен более мощной винтомоторной группой, а также аккумуляторами нового поколения, которые позволят работать дрону с таким весом — около 10 килограммов — на длинных дистанциях, — сказал собеседник журналистов.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия и Индия обсуждают перспективы размещения производства российских беспилотников на индийской территории. По его словам, партнер проявляет высокий интерес ко всем российским дронам, включая «Ланцеты».

Прежде в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) заявили, что российский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» считается одним из самых передовых в мире среди аналогичных систем. Этот вывод был сделан после анализа использования ПЗРК в рамках специальной военной операции.

Россия
беспилотники
вооружения
спецоперация
