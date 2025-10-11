«Леопарды» и «Абрамсы» уже не то. РФ выпускает чудо-танк. Что известно

По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Россия входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров танков в мире наряду с США и Китаем, а также обладает неоспоримым преимуществом — ее бронетехника проверена боевыми действиями на СВО. Одно из орудий, которое неизменно привлекает внимание и российских, и западных экспертов — танк Т-90М «Прорыв». Почему эта машина считается универсальной и чем она отличается от зарубежных аналогов — в материале NEWS.ru.

Что говорят о российских танках

ЦАМТО в своем новом докладе «Мировой рынок бронетанковой техники: фавориты и аутсайдеры» обратил внимание на то, что российское оружие проходит гораздо более жесткую проверку огнем, чем его зарубежные аналоги.

«В ходе более чем трех лет специальной военной операции на Украине были выполнены многочисленные доработки техники, выпуск которой прекращен, включая танки Т-62Б, Т-72Б3/М, Т-80БВМ, Т-90 ранних модификаций, равно как и находящегося в серийном производстве Т-90М», — говорится в документе.

В начале октября американское издание The Military Watch Magazine тоже отметило мощь российской бронетехники. Его авторы назвали танк Т-90М «Прорыв» намного более живучим и «ремонтопригодным» по сравнению с зарубежными «оппонентами». Авторы материала добавили, что Т-90М выгодно отличается и от своих «соотечественников»: по сравнению с предыдущими образцами бронетехники у него значительно возросла огневая мощь, а также были модернизированы броня и иные системы защиты.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Чем уникален танк Т-90М

«Прорыв» — глубоко модернизированная версия танка Т-90, спроектированная специалистами Уралвагонзавода. Конструкторские работы стартовали в начале 2010-х годов, впервые машина была представлена широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», после чего была принята на вооружение в 2020 году.

Конкретные преимущества «Прорыва» — это система управления огнем «Калина», которая представляет собой многофункциональный цифровой комплекс, а также динамическая защита «Реликт», использующая принцип встречного движения бронепластин по отношению к попавшему в танк вражескому снаряду. При этом «Реликт» создан для отражения атак с применением боеприпасов западного образца, в частности M829 A2 и M829 A3.

Кроме того, Т-90М оснащен системой активной защиты «Арена-М». Это радарный комплекс для непрерывного наблюдения за окружающей обстановкой. При обнаружении подлета вражеского снаряда система отслеживает его, рассчитывает траекторию и применяет защитные боеприпасы для перехвата и уничтожения до того, как он попадет в танк.

В чем преимущества танка Т-90М

Президент России Владимир Путин летом 2023 года назвал Т-90М лучшим танком в мире. «Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше», — подчеркнул глава государства.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высоко оценил характеристики танка. «Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту, как масса» — указал он.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru обратил внимание на еще одно важное преимущество российской машины — она относительно недорога в производстве. Так, если Т-90М стоит около $2 млн, то американский Abrams обойдется уже в $10 млн. И хотя западная техника считается «более комфортной», она сложнее, а следовательно — менее надежна в реальных боевых условиях.

M1 Abrams Фото: Nicolas Armer/dpaGlobal Look Press

«Если брать тот же самый „Абрамс“, то вывести его из строя можно из крупнокалиберного пулемета, в случае попадания по внешнеэнергетической установке, расположенной за основной броней, позади башни. Ничего подобного сделать с любым из наших танков в принципе невозможно», — заявил специалист.

Кроме того, у «Прорыва» большая проходимость в сравнении с западными аналогами благодаря меньшему удельному давлению на грунт. «Разница в 20 тонн в весе машины — это очень существенно. То же самое касается и маневренности, у „Прорыва“ она значительно выше западных аналогов», — добавил собеседник.

Как Т-90М помогает России в СВО

Модернизированный Т-90М успел хорошо зарекомендовать себя на полях сражений в рамках СВО. Постепенное наращивание объемов его производства свидетельствует об этом: если в 2022 году выпускалось до 90–100 «Прорывов» в год, то к концу 2024-го речь шла уже о 300 машинах.

Онуфриенко отмечает: любая эффективная техника вносит существенный вклад в успехи российских войск на поле боя.

«Наши танки в боевом применении, однозначно, лучшие. Но здесь логика довольно простая: чем больше „прорывной“ техники появляется у России, тем лучше для нас, однако если новая техника появляется у противника, то вывод тоже очевиден», — добавил он.

Танк Т-90М с катковым противоминным тралом Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Историк-источниковед Юрий Якорь в беседе с NEWS.ru отметил, что при всех преимуществах отечественной бронетехники полагаться исключительно на нее не стоит: времена, когда в конфликтах все решал один вид вооружений, давно прошли.

«Подобная ситуация была, например, в войнах с индейцами, где у колонистов было огнестрельное оружие, а у индейцев — нет. Так было и в войне против Японии, когда у американцев было ядерное оружие. Но современные правила войны с тех пор кардинально изменились», — подчеркнул Якорь.

По словам эксперта, в конечном итоге исход боев решают люди, которые управляют техникой. «Нюанс в том, что никакой танк или даже самый крутой беспилотник сейчас исход конфликта не предрешит. На поле боя сильнее тот, кто более мотивирован. И есть ощущение, что на данный момент русский солдат значительно более мотивирован, чем украинский», — резюмировал историк.

