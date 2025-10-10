Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 08:30

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большая часть Киева осталась без света в результате ночных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. На опубликованных в Сети кадрах видно, как город после мощного взрыва погружается во тьму. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, из-за повреждения ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 был обесточен левый берег столицы и частично — правый. Также удары пришлись по Запорожской и Кременчугской ГЭС, Приднестровской ТЭС. Всего под удар попали 14 ключевых энергообъектов Украины.

Ранее сообщалось, что взрывы на территории Киева звучали четыре раза за ночь. В городе объявлена воздушная тревога. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил эту информацию. По его словам, ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной.

До этого Кличко предупреждал киевлян, что на фоне атаки беспилотников в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Очевидцы также рассказали о прилетах и пожарах в Броварах и Печерском районе города. Помимо всего прочего, предварительно сообщается о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области.

Киев
блэкаут
удары
взрывы
Украина
