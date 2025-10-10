Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 07:23

Киев содрогнулся от взрывов четвертый раз за ночь

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Серия взрывов вновь раздалась на территории Киева на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное». По его информации, это уже четвертый раз за ночь. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в Киеве с 06:21 по московскому времени.

В Киеве слышно взрывы, — говорится в публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил взрывы в городе. По его словам, ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. К работе привлечены все необходимые службы.

Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, — отметил Кличко.

Ранее появилась информация о взрывах в Киеве. Кличко предупреждал жителей города, что на фоне атаки БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Очевидцы также сообщали о прилетах и пожарах в Броварах и Печерском районе Киева.

До этого Ильичевский порт под Одессой временно прекратил работу после ночных взрывов. Как уточнил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, данный объект использовался для хранения боекомплектов и техники НАТО.

