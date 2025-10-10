Киев содрогнулся от взрывов четвертый раз за ночь

Серия взрывов вновь раздалась на территории Киева на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное». По его информации, это уже четвертый раз за ночь. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в Киеве с 06:21 по московскому времени.

В Киеве слышно взрывы, — говорится в публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил взрывы в городе. По его словам, ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. К работе привлечены все необходимые службы.

Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, — отметил Кличко.

Ранее появилась информация о взрывах в Киеве. Кличко предупреждал жителей города, что на фоне атаки БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Очевидцы также сообщали о прилетах и пожарах в Броварах и Печерском районе Киева.

До этого Ильичевский порт под Одессой временно прекратил работу после ночных взрывов. Как уточнил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, данный объект использовался для хранения боекомплектов и техники НАТО.