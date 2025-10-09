Порт под Одессой закрылся после ночных взрывов Подпольщик Лебедев сообщил, что Ильичевский порт под Одессой прекратил работу

Ильичевский порт в Одесской области Украины временно прекратил работу после ночных взрывов, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, данный объект использовался для хранения боекомплектов и техники НАТО.

Временно инфраструктура [Ильичевского] порта непригодна для принятия и отправки грузов. Как скоро приведут в порядок, неизвестно. Суда, которые хотели разгрузиться, пойдут или в Одессу, или в Южный порт, — сказал подпольщик.

Ранее появилась информация, что в Одессе вновь раздалась серия взрывов. Мэр города Геннадий Труханов объявил воздушную тревогу, но информацию о последствиях налета беспилотных летательных аппаратов не комментировал. Утверждалось, что на порт Черноморска (Ильичевска) пришлось от 17 до 21 прилета подряд.

До этого город Белополье в Сумской области на севере Украины остался без электричества. В городском совете заявили об аварийном отключении света. При этом власти не говорят о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.