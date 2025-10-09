В украинском порту зафиксированы десятки взрывов В порту Одессы после десятков взрывов начался пожар с детонацией

В Одессе вновь раздалось несколько взрывов, сообщил телеканал «Общественное». Мэр города Геннадий Труханов объявил воздушную тревогу, но информацию о последствиях налета беспилотных летательных аппаратов не комментировал.

В местных пабликах очевидцы утверждают, что насчитали от 17 до 21 прилета подряд. Почти все они пришлись на порт Черноморска (Ильичевск). Сообщается, что в морской гавани начался сильнейший пожар с повторной детонацией.

Местные жители также сообщили о прилетах в поселок городского типа Великодолинский. Сразу после этого район оказался обесточен.

