Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 03:59

В украинском порту зафиксированы десятки взрывов

В порту Одессы после десятков взрывов начался пожар с детонацией

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Одессе вновь раздалось несколько взрывов, сообщил телеканал «Общественное». Мэр города Геннадий Труханов объявил воздушную тревогу, но информацию о последствиях налета беспилотных летательных аппаратов не комментировал.

В местных пабликах очевидцы утверждают, что насчитали от 17 до 21 прилета подряд. Почти все они пришлись на порт Черноморска (Ильичевск). Сообщается, что в морской гавани начался сильнейший пожар с повторной детонацией.

Местные жители также сообщили о прилетах в поселок городского типа Великодолинский. Сразу после этого район оказался обесточен.

Ранее в Одессе врачи скорой помощи и очевидцы спасли местного жителя от силовой мобилизации. Однако теперь всех их могут привлечь к уголовной ответственности. Представители регионального ТЦК утверждают, что мужчина якобы первым агрессивно отреагировал и попытался от них сбежать.

Также стало известно, что мужское население Одессы призывного возраста готово оказывать сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкомата). Многие одесситы стали носить с собой оружие на случай, если их попытаются задержать прямо на улице, сказано в публикации. Нередко сотрудники военкоматов избивают призывников перед тем, как увезти в пункты сборов.

Одесса
дроны
прилеты
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист назвал случаи, при которых у россиян могут отнять жилье
Юрист назвал самый надежный способ расчета при продаже машины
Циклон подарил школьникам Камчатки внеплановый выходной
Людям до 25 знать обязательно: ликбез от врача, как не заболеть хламидиозом
Россиянам рассказали, что следует посетить в Саудовской Аравии
В украинском порту зафиксированы десятки взрывов
Фрагменты дрона ВСУ стали причиной пожара в российском регионе
Бас-гитарист легендарной группы Kiss был госпитализирован
Хирург раскрыла, в каких случаях мужчине нужны грудные импланты
Запрет на фото, слова об СВО, скандалы: где сейчас Сергей Гармаш
Назван виновный в уничтожении шести тысяч домов в Лос-Анджелесе 1 января
Вильфанд раскрыл, на какой территории России уже лежит снег
Уголовник «зарешает»: извращенец и садист предлагает союз Зеленскому
«Надо переформатировать»: Лавров оценил функционал российских сил в САР
Два российских аэропорта временно закрыли небо
Конгрессвумен сделала громкое заявление о диалоге с Россией
Скандал разгорелся в Германии из-за дня рождения Путина
Трамп собрался пройти плановый медосмотр
Трамп сообщил о первых результатах переговоров ХАМАС и Израиля
Россиянам раскрыли важный нюанс установки видеокамеры в подъезде
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.