Украинский город оказался обесточен

Город Белополье в Сумской области на севере Украины остался без электричества, передает издание «Общественное. Новости». Ранее оно же сообщало о серии взрывов, прогремевших в Сумах 8 октября.

В Telegram-канале городского совета заявили об аварийном отключении света. При этом власти не говорят о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Черниговской области, неподалеку от Нежина, поврежден энергетический объект. Без света остались более 4,5 тыс. абонентов. Представители компании «Укрзализныця» сообщили о перебоях в движении поездов на Нежинском направлении. Несколько маршрутов были изменены, а рейсы в Киев отменены.

До этого после удара по теплоэлектроцентрали в Краматорске на ТЭЦ вспыхнул пожар. Возгорание привело к перебоям с электричеством в Славянске, Дружковке, Константиновке и Краматорске. На месте происшествия появился густой дым. Представитель военной администрации Вадим Филашкин подтвердил атаку на энергетический объект, не уточнив его точное местоположение.