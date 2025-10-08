Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 09:17

На севере Украины поврежден энергообъект

В Черниговской области повредили энергетический объект

Фото: Социальные сети

В Черниговской области Украины, в районе города Нежина, был поврежден энергетический объект, передает компания «Черниговоблэнерго». Это привело к отключению электроэнергии для более чем 4,5 тысячи абонентов.

Помимо этого, компания «Укрзализныця» сообщила о проблемах с движением поездов на Нежинском направлении. В результате несколько маршрутов были скорректированы, а рейсы в Киев отменены.

Ранее глава областной администрации Владимир Когут сообщил, что на северо-востоке Украины, в Полтавской области, произошли взрывы, повредившие энергетический объект. Без электроснабжения остались 28 юридических и 1070 бытовых потребителей. Пострадали складские помещения, зафиксированы пожары.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Ельце обломки беспилотников повредили автомобиль и остекление частного дома. По его словам, городские власти обязаны оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. Всего в ночь на 7 октября над регионом были сбиты шесть беспилотников.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали регион. По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры области.

Украина
повреждения
энергетические объекты
электроэнергия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певца Шарлота оставят в колонии общего режима
Более 40 мировых лидеров позвонили Путину в один день
Диетолог рассказала о пользе улуна
Еще одно уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Ижевске
В Челябинске замначальника ГАИ брал взятки асфальтом
Житель Новгорода получил 15 лет за передачу данных украинской разведке
Психолог дал советы, как уберечь себя от газлайтинга
В Турции рассказали, почему Трамп хочет поскорее разрешить конфликт в Газе
Рэпер Серега впервые рассказал о сыновьях, которых вывез с Украины
Пьяный курганец спалил дом с бабушкой и двумя внуками
Компания Nvidia готова вложить миллиарды долларов в стартап Маска
Арестованный российский чиновник сознался в преступлении
Певца Шарлота удалили с судебного заседания за крики
Педагога-оккультиста будут судить за продажу наркотиков
Популярный рэпер получил повестку и готовится к службе в армии
Посол назвал число получивших гражданство Польши украинцев
Психолог рассказал, к чему приводит пищевое насилие
В Белгороде раскрыли печальные последствия ракетного обстрела ВСУ
В России раскрыли, что Украина может получить вместо ракет Tomahawk
Диетолог рассказала, как отличить виноград «шайн мускат» от подделок
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.