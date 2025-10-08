На севере Украины поврежден энергообъект

В Черниговской области Украины, в районе города Нежина, был поврежден энергетический объект, передает компания «Черниговоблэнерго». Это привело к отключению электроэнергии для более чем 4,5 тысячи абонентов.

Помимо этого, компания «Укрзализныця» сообщила о проблемах с движением поездов на Нежинском направлении. В результате несколько маршрутов были скорректированы, а рейсы в Киев отменены.

Ранее глава областной администрации Владимир Когут сообщил, что на северо-востоке Украины, в Полтавской области, произошли взрывы, повредившие энергетический объект. Без электроснабжения остались 28 юридических и 1070 бытовых потребителей. Пострадали складские помещения, зафиксированы пожары.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Ельце обломки беспилотников повредили автомобиль и остекление частного дома. По его словам, городские власти обязаны оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. Всего в ночь на 7 октября над регионом были сбиты шесть беспилотников.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали регион. По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры области.