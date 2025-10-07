Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:50

В Полтавской области в результате взрывов поврежден энергообъект

Фото: Социальные сети

В Полтавской области на северо-востоке Украины произошли взрывы, в результате которых получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале. По его словам, 28 юридических и 1 070 бытовых клиентов остались без электроснабжения.

Когут также отметил, что пострадали и складские помещения. В регионе зафиксировано несколько случаев пожара. Информация уточняется.

Ранее в некоторых районах Харькова произошло отключение электроэнергии после серии взрывов. По имеющимся данным, было слышно не менее 13 звуков разной интенсивности.

До этого сообщалось о более, чем десяти взрывах над Дзержинском и Нижним Новгородом, предположительно, из-за работы систем ПВО по БПЛА ВСУ. Первые звуки были слышны около 03:35 ночи. Жители сообщили о 10–15 громких хлопках, сопровождавшихся яркими вспышками и срабатыванием сигнализации у автомобилей.

Также в Белгороде произошло отключение электроэнергии. Жители города утверждают, что перебои начались после звуков, похожих на взрывы. Кроме того, в некоторых районах Белгорода возникли проблемы с водоснабжением.

Украина
Полтавская область
взрывы
электроснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Нобелевский лауреат не смог узнать о присуждении премии из-за детокса
Российский генерал рассказал, кто именно запускает дроны над Европой
В Албании мужчина застрелил судью после оглашения приговора
Министр труда честно ответил на вопрос о «налоге на тунеядство»
Обманувших бойцов СВО в Шереметьево вымогателей арестовали
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.