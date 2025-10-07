В Полтавской области в результате взрывов поврежден энергообъект

В Полтавской области на северо-востоке Украины произошли взрывы, в результате которых получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале. По его словам, 28 юридических и 1 070 бытовых клиентов остались без электроснабжения.

Когут также отметил, что пострадали и складские помещения. В регионе зафиксировано несколько случаев пожара. Информация уточняется.

Ранее в некоторых районах Харькова произошло отключение электроэнергии после серии взрывов. По имеющимся данным, было слышно не менее 13 звуков разной интенсивности.

До этого сообщалось о более, чем десяти взрывах над Дзержинском и Нижним Новгородом, предположительно, из-за работы систем ПВО по БПЛА ВСУ. Первые звуки были слышны около 03:35 ночи. Жители сообщили о 10–15 громких хлопках, сопровождавшихся яркими вспышками и срабатыванием сигнализации у автомобилей.

Также в Белгороде произошло отключение электроэнергии. Жители города утверждают, что перебои начались после звуков, похожих на взрывы. Кроме того, в некоторых районах Белгорода возникли проблемы с водоснабжением.