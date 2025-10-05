Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 22:17

После громких взрывов белгородцы обнаружили отсутствие электричества и воды

SHOT: в Белгороде отключили электричество и водоснабжение после взрывов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде зафиксированы отключение электричества, передает Telegram-канал SHOT. По свидетельствам местных жителей, перебои произошли после звуков в городе, которые были похожи на взрывы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Кроме того, сообщается о перебоях с водоснабжением в некоторых районах города. Подробностей инцидента пока нет.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 10-летний ребенок, получившие баротравмы. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, дроны также атаковали несколько населенных пунктов, вызвав локальные возгорания и повреждения инфраструктуры.

До этого заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев получил тяжелое ранение во время минометного обстрела. Бойцы самообороны доставили его в районную больницу Грайворона, где медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Кроме того издание Business Insider сообщило о растущих потерях среди украинских операторов беспилотников. По словам военнослужащих ВСУ, российские войска целенаправленно охотятся на дроноводов, считая их приоритетными целями, и наносят точечные удары по местам их возможного расположения.

Белгород
электричество
водоснабжение
взрывы
