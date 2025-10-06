Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 23:29

Харьков погрузился во тьму после череды мощных взрывов

После 13 взрывов в Харькове случились перебои с электроснабжением

В нескольких районах Харькова зафиксировано отключение электричества после серии взрывов, передает телеканал «Общественное». Отмечается, что было слышно не менее 13 хлопков разной интенсивности.

После взрывов в Харькове в части города наблюдаются перебои с электроснабжением, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Харькова были зафиксированы мощные взрывы. Во время объявленной в городе воздушной тревоги прогремело два хлопка. В режиме повышенной готовности также находились и другие регионы Украины — Черниговская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

До этого украинские власти сообщили, что в результате удара беспилотников по критической инфраструктуре 1 октября был обесточен город Славутич Киевской области. Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов.

Также сообщалось, что российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма. Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ. После этого украинские военные начали отступление.

