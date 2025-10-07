Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 12:15

Обломки БПЛА повредили автомобиль и частный дом в Липецкой области

ВС Украины

В Ельце Липецкой области обломки беспилотных летательных аппаратов повредили автомобиль и остекление частного дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, городским властям поручено оказать местным жителям всю необходимую помощь.

На местах падения обломков работают специалисты. В Ельце повреждены автомобиль и остекление частного дома. Главе города поручено оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь, — написал Артамонов.

Минувшей ночью над регионом сбиты шесть беспилотников. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, по 31 и 30 — над Белгородской и Нижегородской областями соответственно. Еще 18 украинских БПЛА перехватили над территорией Воронежской области, 13 и 6 — над акваторией Черного моря и Липецкой областью соответственно. Еще пять и четыре БПЛА уничтожили над Калужской и Тульской областями.

До этого в Минобороны сообщили, что в ночь на 6 октября дежурными средствами ПВО был нейтрализован 251 украинский беспилотник. В ведомстве указали, что больше всего дронов уничтожено над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.

атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
Игорь Артамонов
Липецкая область
