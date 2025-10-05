ВСУ повредили объекты электроснабжения в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, повреждены объекты электроснабжения региона.

Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета, сейчас разберемся в масштабах случившихся, — написал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что один человек погиб и двое получили ранения при атаке украинских войск на Макеевку. По его словам, жертвой обстрела стала женщина 1982 года рождения. Кроме того, повреждения получили четыре жилых дома в Ленинском районе Донецка, Горняцком районе Макеевки и поселке Луганское.

До этого подросток был госпитализирован с осколочными ранениями после ночной атаки беспилотника ВСУ в селе Гора-Подол Белгородской области. 16-летний юноша получил множественные повреждения стоп в результате сброса взрывных устройств с БПЛА.

Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что обломки сбитого украинского беспилотника вызвали возгорание сухой травы в Кумылженском районе. В результате происшествия никто не пострадал.