03 октября 2025 в 23:42

Удар по ТЭЦ оставил украинские города без света

Удар по ТЭЦ в Краматорске привел к пожару и отключению электричества

Фото: Социальные сети

В результате удара по теплоэлектроцентрали в Краматорске на ТЭЦ начался пожар, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что это привело к перебоям с электричеством в нескольких украинских городах, включая Славянск, Дружковку, Константиновку и Краматорск.

На месте происшествия виден мощный столб пламени с дымом. Представитель военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин признал факт нанесения удара по объекту энергетической инфраструктуры, не конкретизируя его местоположение.

Ранее в Кременчуге Полтавской области атаке подверглось здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По предварительным данным, пострадавших среди военных и сотрудников военкомата нет. Удар также пришелся по дому, расположенному рядом с ТЦК. На месте работают экстренные службы. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого глава районной военной администрации Львовской области Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. Как он отметил, на месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

ТЭЦ
Украина
пожары
электроэнергия
