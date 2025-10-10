Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги

Взрывы раздались в Киеве, сообщило украинское агентство ТСН. Сирена воздушной тревоги работает уже более двух часов. Мэр города Виталий Кличко предупредил, что из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением.

В местных пабликах очевидцы сообщают о прилетах и пожарах в Броварах и Печерском районе Киева. Они также сообщили о взрывах в районе ТЭЦ-6.

Ранее стало известно, что Ильичевский порт под Одессой временно прекратил работу после ночных взрывов. Как заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, данный объект использовался для хранения боекомплектов и техники НАТО.

До этого появилась информация, что в Одессе вновь раздалась серия взрывов. Мэр города Геннадий Труханов объявил воздушную тревогу, но информацию о последствиях налета беспилотных летательных аппаратов не комментировал. Утверждалось, что на порт Черноморска (Ильичевска) пришлось от 17 до 21 прилета подряд.

Также город Белополье в Сумской области на севере Украины остался без электричества. В городском совете заявили об аварийном отключении света. При этом власти не говорят о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.