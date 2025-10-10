«Я бы терпел ее капризы»: Шаляпин признался в чувствах к российской ведущей

«Я бы терпел ее капризы»: Шаляпин признался в чувствах к российской ведущей Шаляпин заявил, что испытывает романтические чувства к ведущей Иванченко

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин в подкасте на YouTube-канале Kiss признался, что испытывает романтические чувства к 30-летней ведущей и актрисе Олесе Иванченко. По словам музыканта, он бы терпел ее капризы, несмотря на разницу в возрасте.

Мне кажется, это та женщина, с которой у нас были бы замечательные дети. Я бы терпел ее капризы, — сказал Шаляпин.

Певец добавил, что обычно его сложно впечатлить. Он также отметил, что видит вокруг много «пустышек из шоу-бизнеса». Однако, по словам Шаляпина, у него к таким девушкам «ноль эмоций».

Ранее Шаляпин принял участие в шоу «Дети против», где один из участников спросил его, работал ли звезда когда-нибудь грузчиком. В ответ музыкант пошутил, что оставил эту профессию для ребенка.

Позднее Шаляпин прокомментировал скандал вокруг неудачной шутки. Он сказал, что ему не за что оправдываться. По словам артиста, его пригласили на юмористическое шоу, где «нужно было шутить». Шаляпин отметил, что вел себя с детьми «максимально деликатно».