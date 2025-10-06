Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 18:36

Шаляпина хотят отменить из-за шутки над ребенком

Певец Прохор Шаляпин столкнулся с критикой за шутку над ребенком

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин столкнулся с волной критики в социальных сетях после неудачной шутки в адрес ребенка во время шоу «Дети против», сообщает Telegram-канал «Москва 24». Поводом стало высказывание артиста, которое некоторые пользователи сочли унизительным как для профессии грузчика, так и для самого мальчика.

Инцидент произошел после того, как один из юных участников программы спросил певца, работал ли он грузчиком. Шаляпин парировал, что оставил эту должность ребенку. Публикация данного фрагмента вызвала бурную реакцию в Сети, где многие расценили слова артиста как попытку принизить мальчика.

Сам исполнитель занял жесткую позицию, заявив, что не видит ничего предосудительного в своей шутке. По его мнению, возмущенные комментаторы сами транслируют стереотип о том, что работа грузчика является чем-то постыдным. Певец подчеркнул, что не считает эту профессию унизительной и сохраняет за собой право на подобный юмор.

Ранее Шаляпин заявил, что его пенсия, вероятно, составит 17–20 тысяч рублей. Он добавил, что сейчас много работает, чтобы обеспечить себе достойную старость.

Прохор Шаляпин
шутки
дети
певцы
