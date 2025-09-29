Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:00

Шаляпин заявил, что его пенсия не превысит 20 тысяч рублей

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что его пенсия, вероятно, составит 17–20 тысяч рублей. Он добавил, что сейчас много работает, чтобы обеспечить себе достойную старость.

Я сейчас верчусь, честно говоря, как та белка в колесе. И я думаю, что так и будет продолжаться много лет. Корпоративы, концерты, частные вечеринки — все это моя ниша. И пока есть возможность — работаем, — сказал Шаляпин.

Ранее артист заявил, что депутатам Государственной думы следует сократить рабочий день и платить тройную зарплату. Так он ответил на инициативу общественницы Элины Жгутовой запретить пропаганду безделья. Также Шаляпин напомнил, что люди созданы для счастья, любви, удовольствий и отдыха, а не только для работы и обязательств.

Между тем российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что до сих пор испытывает чувства к Прохору Шаляпину. Она раскритиковала исполнителя после его участия в проекте «Свадьба вслепую». В частности, балерина выразила свое разочарование и добавила, что обожает Шаляпина.

Прохор Шаляпин
шоу-бизнес
пенсии
певцы
