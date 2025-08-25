Прохор Шаляпин прибыл в ГД с предложениями по роботам, работе и зарплате Прохор Шаляпин призвал власти сократить рабочий день и платить тройную зарплату

Депутатам Государственной думы следует сократить рабочий день и платить тройную зарплату, заявил в своем Telegram-канале певец и блогер Прохор Шаляпин. Так он ответил на инициативу общественницы Элины Жгутовой запретить пропаганду безделья. Также Шаляпин напомнил, что люди созданы для счастья, любви, удовольствий и отдыха, а не только для работы и обязательств.

Друзья, все допрыгались, дошутились. Я приехал в Государственную думу с предложением сократить рабочий день до минимума, а желательно вообще, чтобы граждане не работали никогда и получали тройную зарплату. Я за роботизацию, роботы должны за нас работать, а мы с вами должны кутить, веселиться и петь народные песни, — заявил он.

