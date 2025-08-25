Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 17:56

Прохор Шаляпин прибыл в ГД с предложениями по роботам, работе и зарплате

Прохор Шаляпин призвал власти сократить рабочий день и платить тройную зарплату

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутатам Государственной думы следует сократить рабочий день и платить тройную зарплату, заявил в своем Telegram-канале певец и блогер Прохор Шаляпин. Так он ответил на инициативу общественницы Элины Жгутовой запретить пропаганду безделья. Также Шаляпин напомнил, что люди созданы для счастья, любви, удовольствий и отдыха, а не только для работы и обязательств.

Друзья, все допрыгались, дошутились. Я приехал в Государственную думу с предложением сократить рабочий день до минимума, а желательно вообще, чтобы граждане не работали никогда и получали тройную зарплату. Я за роботизацию, роботы должны за нас работать, а мы с вами должны кутить, веселиться и петь народные песни, — заявил он.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова, известная своими скандальными выходками, заявила, что до сих пор испытывает чувства к Прохору Шаляпину. Она раскритиковала исполнителя после его участия в проекте «Свадьба вслепую». В частности, балерина выразила свое разочарование и добавила, что обожает Шаляпина.

