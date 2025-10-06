Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 16:00

Шаляпин заявил, что не станет извиняться за шутку

Прохор Шаляпин заявил, что не станет извиняться после шутки в адрес ребенка

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ему не за что извиняться после шутливого пожелания ребенку стать грузчиком. По его словам, переданным «Москвой 24», его пригласили на юмористическое шоу, где допустимо шутить. Артист подчеркнул, что он максимально деликатно вел себя с детьми.

Оправдываться мне не за что. Меня пригласили на юмористическое шоу. Там нужно было шутить. Я и так максимально деликатно вел себя с детьми, придраться не к чему, — заявил Шаляпин.

Во время юмористического шоу мальчик спросил у артиста, работал ли он когда-нибудь грузчиком. На это певец ответил: «Нет, это я для тебя оставил». Артист отметил, что его хейтеры своим поведением подчеркивают, будто работа грузчиком — это что-то постыдное. Однако сам Шаляпин считает, что в этом нет ничего унизительного, а шутки на эту тему вполне допустимы.

Ранее Шаляпин заявил, что его пенсия, вероятно, составит 17–20 тысяч рублей. Он добавил, что сейчас много работает, чтобы обеспечить себе достойную старость.

Прохор Шаляпин
певцы
дети
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуацию
Бразильский новичок ЦСКА рассказал об адаптации в команде
История о гибели школьника от заряжающегося телефона получила продолжение
Организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ
В курском парке разбили вертолет
Актера из «Реальных пацанов» не пустили в Европу из-за роли
В США раскрыли, какую сделку Вашингтон хочет провернуть с Киевом
В Госдуме сделали заявление о Франции на фоне отставки очередного премьера
Военэксперт назвал цели ударов ВС РФ по Западной Украине
Россиянам объяснили, почему не стоит забирать себе найденные вещи
Нарколог назвал незаметные признаки алкоголизма
Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?
Хинштейн раскрыл причину дефицита бензина в Курской области
Генпрокурору Гуцану присвоили чин действительного госсоветника юстиции
Россиянам рассказали о правах при отмене рейсов из-за угрозы БПЛА
Экс-разведчик США раскрыл условие завершения конфликта на Украине
Водитель легковушки погиб, столкнувшись с иномаркой под Петербургом
Главреда телеканала «Дождь» заочно арестовали
Ридли Скотт раскрыл, в чем погряз современный кинематограф
Экс-нардеп раскрыл, кто может помочь Залужному стать президентом Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.