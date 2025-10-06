Шаляпин заявил, что не станет извиняться за шутку Прохор Шаляпин заявил, что не станет извиняться после шутки в адрес ребенка

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ему не за что извиняться после шутливого пожелания ребенку стать грузчиком. По его словам, переданным «Москвой 24», его пригласили на юмористическое шоу, где допустимо шутить. Артист подчеркнул, что он максимально деликатно вел себя с детьми.

Оправдываться мне не за что. Меня пригласили на юмористическое шоу. Там нужно было шутить. Я и так максимально деликатно вел себя с детьми, придраться не к чему, — заявил Шаляпин.

Во время юмористического шоу мальчик спросил у артиста, работал ли он когда-нибудь грузчиком. На это певец ответил: «Нет, это я для тебя оставил». Артист отметил, что его хейтеры своим поведением подчеркивают, будто работа грузчиком — это что-то постыдное. Однако сам Шаляпин считает, что в этом нет ничего унизительного, а шутки на эту тему вполне допустимы.

Ранее Шаляпин заявил, что его пенсия, вероятно, составит 17–20 тысяч рублей. Он добавил, что сейчас много работает, чтобы обеспечить себе достойную старость.