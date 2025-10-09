Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:44

«Придраться не к чему»: Прохор Шаляпин о призывах «отменить» его за шутку

Прохор Шаляпин заявил, что не собирается оправдываться после неудачной шутки

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Прохор Шаляпин, комментируя скандал вокруг его неудачной шутки в шоу «Дети против», сказал, что ему не за что оправдываться. По словам артиста, которые приводит «Москва 24», его пригласили на юмористическое шоу, где «нужно было шутить». Шаляпин отметил, что вел себя с детьми «максимально деликатно».

Меня пригласили на юмористическое шоу. Там нужно было шутить. Я и так максимально деликатно вел себя с детьми, придраться не к чему. <…> Я не вижу в этом никакого унижения, а юморить на эту тему считаю допустимым, — сказал певец.

Во время шоу один из один из участников спросил Шаляпина, работал ли он когда-нибудь грузчиком. В ответ музыкант пошутил, что оставил эту профессию для ребенка.

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил, что критики творчества Шаляпина неправомерно призывают к его «отмене» из-за пропаганды праздной жизни. По его мнению, артист стал известен именно благодаря своему уникальному поведению, которое выходит за общепринятые рамки.

