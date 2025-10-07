Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:20

Продюсер ответил, отменят ли Шаляпина за пропаганду праздной жизни

Продюсер Рудченко: неправильно запрещать Шаляпина за пропаганду праздной жизни

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Критики творчества певца Прохора Шаляпина неправомерно призывают к его отмене из-за пропаганды праздной жизни, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, артист стал известен именно благодаря своему уникальному поведению, которое выходит за общепринятые рамки.

Шаляпин сделал себе имя на определенном имидже и своем поведении, которое выбивалось из общепринятой риторики. Запрещать все, что смотрится по-другому — неправильно, мы же не будем делать всех одинаковыми, инкубаторскими. Прохор такой один, он не скрывает свой образ жизни, и при этом не нарушает моральные нормы. Поэтому я бы так громогласно не заявлял в его отношении, не настраивал людей против него, — высказался Рудченко.

Он отметил, что публике, в том числе критически настроенной, всегда интересно наблюдать за такими личностями. По мнению продюсера, в поведении Шаляпина нет ничего аморального.

Многие не приемлют такой образ жизни, но наблюдать за таким вот Шаляпиным и подобными личностями всегда было интересно. И это не каралось обществом, а наблюдалось с определенной ухмылкой, поэтому я не вижу здесь чего-то аморального. Прохор не воспитывает поколения, он просто, не стесняясь, показывает свою жизнь, — резюмировал Рудченко.

Ранее Шаляпин столкнулся с волной критики в социальных сетях после неудачной шутки в адрес ребенка во время шоу «Дети против». Поводом стало высказывание артиста, которое некоторые пользователи сочли унизительным как для профессии грузчика, так и для самого мальчика.

Прохор Шаляпин
артисты
продюсеры
критики
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе
В Госдуме отмели идею выплатить пенсионерам недополученные деньги
Перестаньте выбрасывать бананы! Простой способ сохранить их надолго
Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков
Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются
Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk
Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю
Иностранец умер в Бурятии из-за арматуры
Сенатор Джабаров назвал Грузию образцом для постсоветских стран
В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека
Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки
Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам
В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль
Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото
Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна
Экс-премьер Украины раскрыл, что погубило Советский Союз
Под Петербургом неизвестный украл из дома 1,6 млн рублей
Джабаров предупредил Европу о последствиях поставок Tomahawk Украине
Психиатр рассказала, как вовремя распознать тревожное расстройство
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.