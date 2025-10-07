Продюсер ответил, отменят ли Шаляпина за пропаганду праздной жизни

Критики творчества певца Прохора Шаляпина неправомерно призывают к его отмене из-за пропаганды праздной жизни, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, артист стал известен именно благодаря своему уникальному поведению, которое выходит за общепринятые рамки.

Шаляпин сделал себе имя на определенном имидже и своем поведении, которое выбивалось из общепринятой риторики. Запрещать все, что смотрится по-другому — неправильно, мы же не будем делать всех одинаковыми, инкубаторскими. Прохор такой один, он не скрывает свой образ жизни, и при этом не нарушает моральные нормы. Поэтому я бы так громогласно не заявлял в его отношении, не настраивал людей против него, — высказался Рудченко.

Он отметил, что публике, в том числе критически настроенной, всегда интересно наблюдать за такими личностями. По мнению продюсера, в поведении Шаляпина нет ничего аморального.

Многие не приемлют такой образ жизни, но наблюдать за таким вот Шаляпиным и подобными личностями всегда было интересно. И это не каралось обществом, а наблюдалось с определенной ухмылкой, поэтому я не вижу здесь чего-то аморального. Прохор не воспитывает поколения, он просто, не стесняясь, показывает свою жизнь, — резюмировал Рудченко.

Ранее Шаляпин столкнулся с волной критики в социальных сетях после неудачной шутки в адрес ребенка во время шоу «Дети против». Поводом стало высказывание артиста, которое некоторые пользователи сочли унизительным как для профессии грузчика, так и для самого мальчика.