09 октября 2025 в 16:36

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Специалист из ВолгГМУ Ковалев заявил о рождении людей, способных жить до 150 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Первые люди, которые смогут прожить 150 лет, скорее всего, уже родились, сообщил специалист проектного офиса Волгоградского государственного медицинского университета Виталий Ковалев. По его словам, которые передает «СМИ2», в научных лабораториях активно разрабатываются соединения, потенциально способные значительно увеличить продолжительность жизни.

Перспектива доживать до 150 лет — это не фантастика. Уже сегодня в лабораториях ведется работа над созданием соединений, которые в теории позволяют это сделать. <…> Но уже сейчас есть все основания полагать, что первые люди, которые проживут 150 лет, уже родились. Возможно, это кто-то, кому сейчас 20, 30 или даже 40 лет, — рассказал собеседник.

По словам Ковалева, сегодня не существует эффективных методов, способных продлить человеческую жизнь более чем на несколько лет. Однако современные геропротекторы уже помогают контролировать некоторые процессы. В частности, они снижают вероятность развития диабета, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Ранее заведующий лабораторией полевых исследований ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин заявил, что современные поколения россиян вряд ли смогут в среднем доживать до 100–120 лет, поскольку для этого необходимы глубокие социальные перемены. По его словам, даже стремительное развитие технологий и генетики не приведет к резкому увеличению продолжительности жизни в ближайшие десятилетия.

