Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Первые люди, которые смогут прожить 150 лет, скорее всего, уже родились, сообщил специалист проектного офиса Волгоградского государственного медицинского университета Виталий Ковалев. По его словам, которые передает «СМИ2», в научных лабораториях активно разрабатываются соединения, потенциально способные значительно увеличить продолжительность жизни.
Перспектива доживать до 150 лет — это не фантастика. Уже сегодня в лабораториях ведется работа над созданием соединений, которые в теории позволяют это сделать. <…> Но уже сейчас есть все основания полагать, что первые люди, которые проживут 150 лет, уже родились. Возможно, это кто-то, кому сейчас 20, 30 или даже 40 лет, — рассказал собеседник.
По словам Ковалева, сегодня не существует эффективных методов, способных продлить человеческую жизнь более чем на несколько лет. Однако современные геропротекторы уже помогают контролировать некоторые процессы. В частности, они снижают вероятность развития диабета, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.
Ранее заведующий лабораторией полевых исследований ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин заявил, что современные поколения россиян вряд ли смогут в среднем доживать до 100–120 лет, поскольку для этого необходимы глубокие социальные перемены. По его словам, даже стремительное развитие технологий и генетики не приведет к резкому увеличению продолжительности жизни в ближайшие десятилетия.