Тяжелый FPV-дрон «Заноза» продемонстрировал эффективность при ударах по ВСУ, армия России столкнулась с британскими наемниками в Запорожье, серия взрывов раздалась в порту на территории Одессы. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВС России схлестнулись с британскими наемниками в Запорожье

Российские военнослужащие при освобождении Нововасилевского в Запорожской области столкнулись с британскими наемниками, сражавшимися на стороне ВСУ, сообщил пулеметчик с позывным Скар в интервью российскому военному ведомству. Наличие иностранных бойцов подтвердилось обнаружением британской атрибутики и документов.

Российские подразделения применяли тактику продвижения малыми группами с последующим накоплением сил непосредственно в населенном пункте. Операцию поддерживали расчеты беспилотных летательных аппаратов, обеспечивавшие разведку и корректировку огня.

В России объяснили, как дрон «Заноза» стал кошмаром для ВСУ

Новый тяжелый FPV-дрон «Заноза», разработанный группой компаний «Гроза», демонстрирует высокую эффективность при поражении целей. Аппарат использует оптоволоконный кабель собственной разработки, что обеспечивает защиту от перехвата управления.

Модульная конструкция дрона позволяет осуществлять управление как по оптоволокну, так и по радиоканалу с возможностью переключения между частотами. Дальность действия аппарата составляет 10–15 километров, при этом он способен нести полезную нагрузку массой 10–20 кг.

Бойцы ВСУ нелепо сдали свои позиции в зоне СВО

Российские десантники группировки войск «Днепр» в Запорожской области по звуку генератора вычислили и взяли под контроль командный пункт ВСУ, сообщил боец с позывным Маэстро. Штурм точки состоялся после освобождения 30 сентября населенного пункта Каменское.

Боец сообщил, что командный пункт противника находился в 30–40 метрах от места дислокации десантников. Они вычислили его по звуку генератора. В момент штурма командного пункта внутри находились двое украинских военнослужащих. Захваченные бойцы рассказали, что командование ушло отсюда еще две недели назад.

В украинском порту зафиксированы десятки взрывов

В Одессе вновь раздалась серия взрывов, сообщили местные СМИ. Мэр города Геннадий Труханов объявил воздушную тревогу, но информацию о последствиях налета беспилотных летательных аппаратов не комментировал.

В местных пабликах очевидцы утверждают, что насчитали от 17 до 21 прилета подряд. Почти все они пришлись на порт Черноморска (Ильичевска). Сообщалось, что в морской гавани начался сильнейший пожар с повторной детонацией.

Фрагменты дрона спровоцировали пожар на объекте ТЭК под Волгоградом

Российские силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Волгоградскую область, сообщил в Telegram-канале администрации региона губернатор Андрей Бочаров. По его информации, в результате падения обломков дрона в Котовском районе было повреждено здание котельной, а на объектах топливно-энергетического комплекса возник пожар.

Пожарные команды пытались оперативно ликвидировать очаг возгорания. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

Командир «Ахмата» рассказал, каким методом хоронили бойцов ВСУ

В блиндажах на Курской дуге тела украинских военнослужащих уложены и захоронены по методу, напоминающему игру в тетрис, рассказал в Telegram-канале командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид. Он отметил, что количество тел было настолько велико, что для их погребения потребовалось приложить значительные усилия.

Глава боевого подразделения также рассказал, что регулярно получал письма от родных украинских военнослужащих с просьбами о передаче тел погибших. Однако он неизменно отказывал.

