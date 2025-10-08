Наступление ВС РФ на Харьков 8 октября: отжим коттеджей, «пирог» в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 8 октября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в среду, 8 октября: обстановка на фронте

«Российская армия продолжает наносить удары по ЛБС, тыловым районам Харьковской области, а также военно-промышленным и энергетическим объектом города Харькова. По сообщениям местных СМИ, а также моих источников, в Харькове была основательно повреждена электроподстанция „Лосево“ и фактически уничтожена подстанция, которая расположена возле завода „Южкабель“. В четырех районах города Харькова пропал свет. До сих пор местные коммунальщики не могут восстановить энергоснабжение и подачу воды. На этом фоне все больше харьковчан пытаются выехать из города. Кстати, цены на недвижимость в преддверии зимы упали в два раза, так как накануне цены на недвижку и аренду в центральных областях Украины выросли в полтора раза, а в Киеве — даже в три раза», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, многие квартиры в Харькове, преимущественно в центре, пустуют.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Даже во время вчерашнего заседания в Верховной Раде был серьезно поставлен вопрос, чтобы отнимать жилье для расселения военнослужащих не только в прифронтовых районах, но и в самом Харькове. Кстати, в крупных райцентрах Харьковской области уже не дожидаются каких-то официальных решений „слуг народа“ по этому поводу. В Изюме, Балаклее, не говоря уже о Купянске, а также в коттеджных поселках в районе Травянского, Печенежского водохранилищ, где стоят добротные двух-трехэтажные особняки богатеньких харьковчан, уже давно заселились военнослужащие ВСУ», — отметил Алехин.

Эксперт также обратил внимание на Купянский участок фронта, там полного окружения ВСУ в центре Купянска еще не произошло.

«Там такая ситуация, напоминающая слоеный пирог: некоторые участки мы контролируем, а вдоль административных и жилых зданий противник пытается еще контратаковать. Говорить о том, что ВСУ находятся уже в котле — преждевременно. Но кольцо вокруг города продолжает сужаться, идут планомерные зачистки населенных пунктов Купянской агломерации. Также за сутки наши бойцы достигли успеха в южной части Купянска. Свою роль, конечно, здесь может сыграть и погода. Судя по всему, наступает неустойчивый сезон: дожди и осенняя распутица. Естественно, это может внести свои определенные коррективы как в действиях наступающих подразделений российской армии, так и обороняющихся ВСУ. В дождливую и ветреную погоду массово применять беспилотники различных типов затруднительно. Тем не менее, FPV, тяжелые ударные и самолетного типа беспилотники и беспилотники будут применяться. Наиболее легкие — вряд ли. Поэтому по полной программе будет использоваться полевая ствольная артиллерия и РСЗО», — добавил Алехин.

«Северный ветер» пишет, что па Харьковском направлении в районе Волчанска и на Хатненском участке продолжается продвижение ВС РФ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Противник оказывает ожесточенное сопротивление и пытается контратаковать. В лесу западнее Синельниково „Воины Севера“ продвинулись на 200 метров и зачистили 15 технических зданий. Противник провел одну контратаку силами спецроты 57-й омпбр, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. На левобережье Волчанска штурмовые группы бесстрашных продвинулись на нескольких участках. Общее продвижение составило до 300 м. На участке фронта Меловое-Хатнее „северяне“ продолжают развивать успех. За сутки общее продвижение составило около 600 м. Ударами авиации уничтожены пункты дислокации 3-й отмбр и 92-й ошбр ВСУ в районах Обуховки и Колодезного. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Расчеты БпЛА 11-й АК наносили удары по огневым точкам и пунктам управления БпЛА противника в Липцах и прилегающих лесополосах», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ сегодня заявило, что па Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Колодезное и Обуховка Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 220 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, восемь складов боеприпасов и материальных средств», — добавили в МО РФ.

