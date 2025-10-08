Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление

Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление

В Москве и Московской области завтра, 9 октября, ожидаются небольшие дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 9 октября

В Москве завтра, 9 октября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

«9 октября будет облачная погода. Местами небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +7 до +8 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Днем небольшой, умеренный дождь. Температура днем в Москве — от +11 до +13 градусов, по области — от +9 до +14 градусов. Ветер восточный, 4–9 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погода в российской столице начнет меняться во второй половине недели.

«Во второй половине недели скажется влияние циклона с юго-запада, погода станет более облачной, заморосят дожди и начнется постепенное понижение температуры. В четверг еще от +12 до +14 градусов, в пятницу — от +11 до +13 градусов, в субботу и воскресенье около +10 градусов, что как раз и соответствует климатической норме этих дней октября. Атмосферное давление будет падать и в конце недели опустится на восемь единиц ниже положенного», — пояснил он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, в четверг, 9 октября, температурный фон в течение дня в Москве будет довольно низким. Дневная температура составит от +10 до +13 градусов. Ночью столбик термометра опустится до значений в пределах +3 градусов. Атмосферное давление будет низким, около 745–749 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается юго-западный, слабый или умеренный, со скоростью 1–5 м/с.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 9 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 октября в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +13 градусов.

«9 октября будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура ночью — от +6 до +8 градусов. Днем — от +10 до +12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что 9 октября вернутся дожди.

«С приближением атмосферного фронта в четверг и пятницу температура понизится до +10–11 градусов. При этом наиболее заметное понижение температуры ждем в нашем регионе на следующей неделе, хотя еще и далеко, но оно намечается. Конечно, все будем уточнять», — написал метеоролог.

Читайте также:

Королевская семья Британии: новости, отказ Кейт жить во дворце после рака

Магнитные бури сегодня, 8 октября: что завтра, проблемы с сердцем, боли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России