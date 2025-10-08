Полный разгром Украины способен предотвратить дальнейшие удары по территории Белгородской области, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, неудачи ВСУ на поле боя привели к приказу запугивать мирное население России.

ВСУ обстреливают все, до чего могут дотянуться, и здесь, конечно, российские приграничные регионы — наиболее легкая цель. Ясно, что приказ заключается в том, чтобы запугать мирное население — так поступают только страны-людоеды, тем более когда давно уже понятно, что такими методами внутреннего противостояния не достичь. Просто уничтожают наиболее слабых, тех, кто не вооружен и не может ответить. Обезопасить наших мирных жителей можно будет лишь в том случае, когда мы окончательно победим нынешний украинский оккупационный режим. Тогда и обстрелы точно прекратятся, — отметил Журавлев.

По словам депутата, российская армия, которая сейчас активно продвигается на всех фронтах, намерена принять ответные меры. Он подчеркнул важность уничтожения операторов дронов и артиллерийских расчетов противника в тылу, чтобы не дать им возможности развернуть свои силы и приблизиться к российским границам.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ могли атаковать Белгород из Харьковской области, используя реактивные системы залпового огня HIMARS. По его словам, время подлета таких ракет составляет около минуты, что значительно усложняет их перехват системами противовоздушной обороны.