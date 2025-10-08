Наступление ВС РФ на Днепр и Запорожье 8 октября: есть ли успехи, сводка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Днепропетровской области Украины и в Запорожской области РФ. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 8 октября 2025 года, что сейчас происходит у Днепра, Запорожья, Орехово, Работино.

Бои и события у Днепра и Запорожья в среду, 8 октября: обстановка на фронте

Минобороны РФ сегодня заявило, что военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают успешно вести боевые действия, выбивая ВСУ из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей.

«В результате решительных и слаженных действий военнослужащих 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Новогригоровка Запорожской области. В ходе активных наступательных действий воины-приморцы зачистили от формирований ВСУ более 190 строений. На территории населенного пункта военнослужащие водрузили флаги Российской Федерации», — отметили в МО РФ.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что Новогригоровка — село в Гуляйпольском районе Запорожской области с населением около 230 человек.

«Расположено на стыке границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской области в двух километрах к западу от ранее освобожденной Новоивановки. С этого плацдарма можно наступать как на север в сторону ряда освобожденных населенников на Днепропетровщине, чтобы выровнять фронт, так и на юго-запад в сторону города Гуляйполе. Последний является важным логистическим узлом для ВСУ. Контроль над ним позволит зайти в тыл группировке противника под Ореховом», — добавил он.

В Минобороны РФ также рассказали, что расчет АГС-17 «Пламя» группировки войск «Восток» уничтожил штурмовую группу ВСУ в Днепропетровской области.

«Операторы БПЛА обнаружили перемещение штурмовой группы ВСУ на одном из участков фронта. По полученным данным, расчет АГС-17 „Пламя“ оперативно выдвинулся на огневую позицию и сорвал попытку контратаки противника», — подчеркнули в МО РФ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Донбасский партизан» пишет, что на Запорожском направлении село Нововасильевское полностью освобождено.

«Соседняя Успеновка находится под плотным огневым воздействием, и противник утратил над ней устойчивый контроль. Российские подразделения продолжают закрепляться на новых позициях, расширяя плацдарм для дальнейшего продвижения. Силам российской армии удалось форсировать реку Янчур южнее Новониколаевки, что позволяет развернуть наступательные действия вглубь сектора. В результате активных боевых действий подразделения ВС РФ продвинулись в Полтавке, оказывая систематическое давление на оборонительные позиции противника. Продвижение осуществляется малыми штурмовыми группами при поддержке артиллерии и штурмовой авиации. После изнурительных боев российские силы продвинулись от Малиновки в направлении Зеленого Гая и Червоного, занимая выгодные рубежи для контроля над прилегающей местностью. В районах Степногорска и Приморского продолжаются ожесточенные бои. Линия фронта подвижна, позиции неоднократно переходят из рук в руки», — добавили авторы канала.

Вчера, 7 октября, был представлен доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО.

«Группировка войск „Восток“ продолжает наступать в глубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. С 1 сентября на этом направлении под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории. Войска группировки „Днепр“ наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за владение населенными пунктами Приморское и Степногорск. Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — отметил Герасимов.

