ВСУ атаковали автомобиль МЧС в Каменке-Днепровской

Два беспилотника-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали автомобиль МЧС России в прифронтовой Каменке-Днепровской Запорожской области, сообщили ТАСС в местной администрации. В результате удара были повреждены навесное оборудование, кузов, шины и пожарный рукав спасательного транспорта.

Инцидент произошел накануне, при этом украинские дроны также атаковали жилой дом и нежилое строение, где возник пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано силами спасателей.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки российские системы ПВО успешно нейтрализовали 218 украинских беспилотников. Помимо этого было уничтожено четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиабомбы.

До этого сообщалось, что ВС Украины могли атаковать Тюмень дронами FP-1, способными преодолевать более двух тысяч километров. В ночь на 6 октября над городом были сбиты три беспилотника, пытавшиеся поразить предприятие в микрорайоне Антипино. На территории Антипинского НПЗ якобы нашли обломки упрощенной версии FP-1. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.