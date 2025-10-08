Российские средства ПВО за сутки сбили более 200 беспилотников ВСУ Минобороны: средства ПВО России за сутки сбили 218 украинских беспилотников

За минувшие сутки российские системы ПВО успешно нейтрализовали 218 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Помимо этого было уничтожено четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

С момента начала СВО было уничтожено 667 самолетов, 283 вертолета, 89 163 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 410 танков и прочих боевых бронированных машин, 1 598 машин реактивных систем залпового огня, 30 280 артиллерийских орудий и минометов, а также 43 469 единиц специальной военной техники.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО 7 октября перехватили и нейтрализовали 30 украинских БПЛА самолетного типа с 20:00 до 23:00 мск. Все цели были уничтожены над четырьмя приграничными регионами. Наибольшее количество БПЛА сбито над Белгородской областью (16), Курской (11), Ростовской (2) и Воронежской (1). Критически важные объекты не повреждены.