Российский боец в одиночку разгромил бойцов разведгруппы ВСУ МО: боец «Центра» ликвидировал двух бойцов разведгруппы ВСУ под Красноармейском

Военнослужащий штурмового подразделения 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» в одиночку ликвидировал бойцов разведгруппы ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны РФ. Как передает РИА Новости, противник был на расстоянии около 10 метров.

Военнослужащий уничтожил двух бойцов разведгруппы ВСУ в ходе попытки скрытного продвижения к позициям соединения в районе Красноармейска, — говорится в сообщении.

Там добавили, что российский боец поджидал ВСУ в окопе. Для атаки он использовал стрелковое оружие.

Ранее Герой России экс-вагнеровец Евгений Мосейко рассказал, что после одного из штурмов позиций ВСУ российские бойцы неожиданно оказались в окопе с двумя украинскими солдатами. По его словам, военнослужащие провели с противниками целый день, оказали им первую помощь и даже поделились теплой одеждой.

Тем временем стало известно, что российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. По данными оборонного ведомства, операцию осуществили подразделения группировки «Восток».