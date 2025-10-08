Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 4 октября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении в среду, 8 октября: обстановка на фронте

«Российские войска пытаются взять гарнизон ВСУ в Покровске (Красноармейске) в оперативное окружение. Российские части атакуют с севера в районе Родинского, рассказал источник. По его словам, цель атаки — прервать снабжение гарнизона ВСУ и взять город в оперативное окружение. В самом Покровске идут тяжелые бои в застройке. Тут также ВС РФ сопутствует успех. Российские штурмовики взяли под контроль ряд микрорайонов, отмечает источник. В частности, ВС РФ освободили микрорайон Лазурный. ВСУ активно перебрасывают на Покровское направление резервы и пытаются удержать город любой ценой. Несмотря на это, ситуация для противника продолжает ухудшаться», — передает канал «Иди и смотри».

Украинский канал «Легитимный» отметил, что командование ВСУ на постоянной основе продолжает переброску резервов в Покровскую воронку.

«Но реальных позитивных результатов нет. При этом сохраняется дефицит живой силы у ВСУ на этом направлении, так как средняя продолжительность жизни украинского солдата в Покровской воронке — 3–4 дня. Это рекорд, так как в „бахмутовской мясорубке“ средняя продолжительность жизни солдата была около 14 дней. Все наши источники указывают, что Покровская воронка намного ужаснее для ВСУ, чем „бахмутовская мясорубка“, а последствия будут еще хуже, если ОП/ГШУ провалят эту битву», — добавили авторы канала.

«Донбасский партизан» подчеркнул, что силы российской армии взяли под контроль Остановочный пункт № 13 и продвинулись на два километра вдоль железнодорожного полотна западнее Покровска (Красноармейска).

«Продвижение осуществляется при плотной поддержке артиллерии и БПЛА, что обеспечивает эффективное подавление выявленных опорных пунктов противника. Продолжая наступление, подразделения ВС РФ вышли к промышленной зоне, где расположен завод „Стройдеталь“, и закрепились на подступах к объекту. Территория частично удерживается противником, однако контроль над прилегающим участком позволяет развивать давление на центральные кварталы города. Российские силы взяли под контроль Днепропетровский мост, обеспечив закрепление в северной части города. Этот участок играет ключевую роль в удержании коммуникаций. В микрорайоне Лазурный подразделения ВС РФ расширили зону контроля, заняв новые позиции в жилой застройке. Штурмовые группы продвинулись по улице Юбилейной, а также вдоль улиц Пугачева и Сорокина, ведя последовательное выбивание противника из зданий и инженерных укреплений», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ сегодня заявило, что подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение и завершили уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Закотное, Константиновка, Краматорск, Пазено, Приволье, Резниковка, Свято-Покровское и Северск Донецкой Народной Республики.

«Подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, артиллерийской, двух егерских бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Гришино, Димитров, Ивановка, Красноармейск, Новониколаевка, Родинское, Русин Яр, Сергеевка, Суворово и Торское Донецкой Народной Республики», — добавили в МО РФ.

