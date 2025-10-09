«Дерутся до последнего»: ВС РФ озвучили, с кем столкнулись в Запорожье

Российские военнослужащие при освобождении Нововасилевского в Запорожской области столкнулись с британскими наемниками, сражавшимися на стороне ВСУ, сообщил пулеметчик с позывным Скар в интервью российскому военному ведомству. Наличие иностранных бойцов подтвердилось обнаружением британской атрибутики и документов.

Сложности были с британскими наемниками — дерутся до последнего, позиции не сдают. Но слаженной работой мы продвигались, укреплялись, зачищали каждый метр, — указал пулеметчик.

Российские подразделения применяли тактику продвижения малыми группами с последующим накоплением сил непосредственно в населенном пункте. Операцию поддерживали расчеты беспилотных летательных аппаратов, обеспечивавшие разведку и корректировку огня.

Идентификация противника как иностранных бойцов стала возможной после обнаружения характерных британских нашивок, специальной формы и соответствующих документов. По словам Скара, это была не стандартная натовская экипировка, а специализированное обмундирование британского образца.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что украинские военнослужащие и наемники, участвующие в боевых действиях под действием наркотиков, не становятся «неубиваемыми» в бою вопреки расхожему мнению. По его словам, никакие вещества не могут защитить солдата от ран.