07 октября 2025 в 21:00

В Госдуме высказались о «неубиваемых зомби» в рядах ВСУ

Депутат Соболев: наркотики не защитят бойцов ВСУ от гибели

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военнослужащие и наемники, участвующие в боевых действиях под действием наркотиков, не становятся «неубиваемыми» в бою вопреки расхожему мнению, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. По его словам, никакие вещества не могут защитить солдата от ран.

Что касается мифа о «неубиваемых» людях в бою под действием препаратов — это заблуждение. При ранении любой человек, независимо от принятых веществ, теряет кровь. А от потери крови сердце остановится, и человек умрет — никакие препараты не могут этого предотвратить, — заявил Соболев.

Парламентарий не сомневается, что многие украинские военные и «солдаты удачи» действительно принимают различные стимулирующие препараты. Однако применение этих средств крайне вредно для здоровья и ведет к значительному сокращению продолжительности жизни — редко кто из таких бойцов проживает дольше 30 лет, считает депутат.

Ранее стало известно, что наемники из стран Латинской Америки в рядах ВСУ начали поставлять наркотики прямо на линию боевого соприкосновения. Иностранцы сбывают вещества на контролируемых Киевом территориях Херсонской и Николаевской областей, пакуя их в окопные свечи.

наркоманы
Госдума
Виктор Соболев
конфликты
Михаил Розен
М. Розен
Елена Васильченко
Е. Васильченко
