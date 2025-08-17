Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 08:22

Наемники из Латинской Америки начали поставлять ВСУ наркотики на фронт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наемники из стран Латинской Америки в рядах Вооруженных сил Украины начали поставлять наркотики прямо на линию боевого соприкосновения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в антифашистском сопротивлении Херсона. Уточняется, что иностранцы сбывают вещества на контролируемых Киевом территориях Херсонской и Николаевской областей.

Из источника в рядах ВСУ нам стало известно, что латиноамериканские наемники, которые представляют большинство в Херсонской и Николаевской областях, наладили поставки наркотических веществ, в том числе на линию боевого соприкосновения, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что наемники подошли к вопросу поставки наркотиков творчески. В частности, они фасуют вещества в окопные свечи и передают их в подразделения.

Ранее оператор ударного БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Хаба рассказал, что на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили группу французских наемников. По его словам, это были операторы БПЛА, которые собирались отрабатывать по позициям ВС РФ.

Украина
ВСУ
наемники
Латинская Америка
наркотики
Херсонская область
Николаевская область
