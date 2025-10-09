В «Грозе» раскрыли достоинства оптоволоконного FPV-дрона «Заноза»

Новый тяжелый FPV-дрон «Заноза», разработанный группой компаний «Гроза», демонстрирует высокую эффективность при поражении целей. Аппарат использует оптоволоконный кабель собственной разработки, что обеспечивает защиту от перехвата управления, пишет ТАСС.

«Заноза» работает на оптоволоконном кабеле «Леска» нашей собственной разработки. Обученные операторы на этом оптоволокне имеют больше 80% успешных поражений цели, — указанно в сообщении.

Модульная конструкция дрона позволяет осуществлять управление как по оптоволокну, так и по радиоканалу с возможностью переключения между частотами. Дальность действия аппарата составляет 10–15 километров, при этом он способен нести полезную нагрузку массой 10–20 кг.

В качестве основной боевой части используется противотанковая мина ТМ-62. Как сообщили разработчики, дрон уже активно применяется на всех направлениях специальной военной операции, ежемесячно производится более 120 экземпляров. Среди уничтоженных целей значатся бронетехника и артиллерия украинских войск, включая образцы производства стран НАТО.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские подразделения начали применять бесшумные малогабаритные FPV-дроны в районе Кременной в Луганской Народной Республике. По его словам, такие дроны сложно обнаружить и уничтожить, однако российские бойцы уже нашли способы противодействия этой угрозе.