09 октября 2025 в 03:37

Фрагменты дрона ВСУ стали причиной пожара в российском регионе

Бочаров: в Волгоградской области обломки дрона ВСУ вызвали пожар на ТЭК

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Волгоградскую область, сообщил в Telegram-канале администрации региона губернатор Андрей Бочаров. По его информации, в результате падения обломков дрона в Котовском районе было повреждено здание котельной, а на объектах топливно-энергетического комплекса возник пожар.

На данный момент пожарные команды ликвидируют очаг возгорания. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

В результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса, — проинформировал глава региона.

Ранее сообщалось, что аэропорты Волгограда и Самары (Курумоч) ввели временные ограничения на работу. Они пока не принимают и не выпускают самолеты из соображений обеспечения безопасности.

До этого стало известно, в результате падения дрона ВСУ в городе Курчатове произошло возгорание травы на площади около 500 квадратных метров. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, на место направились оперативные службы и приступили к ликвидации возгорания. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

