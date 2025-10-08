Украинцы радуются ВС РФ, дети в печках: новости СВО к вечеру 8 октября

Российские бойцы вошли в Звановку, мирные жители прифронтовых населенных пунктов на Украине тепло встречают военных ВС РФ, во время насильной эвакуации украинцы прятали детей в печках. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 8 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинцы прятали детей в печках во время насильной эвакуации

Российский военнослужащий Южной группировки войск с позывным Перун рассказал, что украинцы прятали своих детей в печках, когда ВСУ проводили насильную эвакуацию. По его словам, мирному населению угрожали оружием.

Он добавил, что людям не разрешали остаться, когда российские войска уже приближались к селу. Некоторые прятались по посадкам и уходили в поле, добавил он.

Армия России вошла в Звановку и освободила Новогригоровку

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что малые маневренные группы российских войск вошли на первые улицы Звановки в Донецкой Народной Республике. По его словам, продвижение продолжается в направлении южных окраин Северска.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Он добавил, что ВС России действуют на широком участке линии боевого соприкосновения. Им удалось продвинуться вдоль железнодорожного полотна и вплотную подойти к Звановке. У солдат Вооруженных сил Украины наблюдаются «панические настроения».

Кроме того, российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, операцию осуществили подразделения группировки «Восток».

Украинские мирные жители помогают бойцам ВС РФ

Мирные жители в прифронтовых населенных пунктах на Украине охотно помогают военным ВС РФ. Как пишет немецкая газета Der Tagesspiegel, пророссийское население тепло встречает в своих домах солдат.

Канадский военкор Нил Хауэр отметил, что такое отношение людей к ВС РФ осложняет ВСУ ведение боевых действий. Он также пообщался с украинскими военнослужащими из 14-й бригады, которые вернулись из отпусков на передовую. По словам журналиста, они почти сразу попали в котел у поселка Новоэкономическое. Командование ВСУ также было вынуждено сократить военным выходные, что, по мнению Хауэра, свидетельствует о нехватке личного состава.

Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Justin Wolpert

Киев может получить ракеты JASSM и LRASM, а не Tomahawk

Telegram-канал «Старше Эдды» со ссылкой на источник написал, что большей угрозой для России могут стать поставки Украине ракет JASSM и LRASM, а не Tomahawk. По его данным, США располагают тысячами таких боеприпасов.

Автор публикации отметил, что передача Украине баллистических ракет также не исключена. При этом возможность передачи Украине ракет Tomahawk названа «вопросом скорее медийным, чем практическим». Отмечается, что аргументов против таких поставок более чем достаточно и президент США Дональд Трамп, осознавая риски, вряд ли примет подобное решение.

Также появилась информация, что страны Запада хотят передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk из-за победы России в конфликте. Журналисты издания The National Interest отметили, что лидерам этих государств нужно способствовать мирному урегулированию, а не эскалации.

ВС РФ отразили контратаку спецроты ВСУ на Харьковщине

Военные из группировки «Север» отбили контратаку специальной роты ВСУ в Харьковской области. В российских силовых структурах рассказали, что после провала наступления украинские бойцы были вынуждены вернуться на прежние позиции.

Также российским военным удалось ликвидировать диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины вместе с командиром Сил специальных операций (ССО) в районе населенного пункта Садки в Сумской области. Источник уточнил, что у ВСУ также есть потери среди офицерского состава.

Министерство обороны не комментировало эту информацию.

Ликвидированным командиром оказался Леонид Семенюк с позывным Флип, который вербовал российских пленных в легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он также занимался съемкой пропагандистских роликов.

