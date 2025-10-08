Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 10:32

В США раскрыли, почему Запад хочет передать Украине ракеты Tomahawk

TNI: Запад хочет передать Украине Tomahawk из-за победы России в конфликте

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Страны Запада хотят передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk из-за победы России в конфликте, пишет американский журнал The National Interest. В издании подчеркнули, что лидерам этих государств нужно способствовать мирному урегулированию, а не эскалации.

Эта <…> эскалация <…> свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что ратификацию Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой можно считать ответом Москвы на угрозы Вашингтона поставить Украине ракеты Tomahawk. Он назвал такую реакцию симметричной. Эксперт добавил, что для выстраивания баланса сил в регионе следует отправить на Кубу ОТРК «Искандер» и баллистический ракетный комплекс «Орешник».

До этого президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. Он отметил, что не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.

США
Россия
Запад
Украина
Tomahawk
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Легендарный французский артист балета скончался на 81-м году жизни
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Конверт с подписью Гагарина продали за 1,6 млн рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.