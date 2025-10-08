В США раскрыли, почему Запад хочет передать Украине ракеты Tomahawk TNI: Запад хочет передать Украине Tomahawk из-за победы России в конфликте

Страны Запада хотят передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk из-за победы России в конфликте, пишет американский журнал The National Interest. В издании подчеркнули, что лидерам этих государств нужно способствовать мирному урегулированию, а не эскалации.

Эта <…> эскалация <…> свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что ратификацию Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой можно считать ответом Москвы на угрозы Вашингтона поставить Украине ракеты Tomahawk. Он назвал такую реакцию симметричной. Эксперт добавил, что для выстраивания баланса сил в регионе следует отправить на Кубу ОТРК «Искандер» и баллистический ракетный комплекс «Орешник».

До этого президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. Он отметил, что не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.