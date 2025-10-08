Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 09:22

В Германии заявили о помощи российским военным со стороны украинцев

Der Tagesspiegel: мирные украинцы в прифронтовой зоне помогают ВС России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мирные жители в прифронтовых населенных пунктах на Украине охотно помогают российским военным, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Сообщается о случаях, когда местные жители тепло встречали в своих домах российских солдат. Журналисты отмечают, что такое отношение населения к ВС РФ осложняет украинским войскам ведение боевых действий.

Пророссийские мирные жители представляют собой серьезную проблему [для ВСУ] в прифронтовых деревнях, — процитировала газета слова канадского военного корреспондента Нила Хауэра.

Военкор также пообщался с украинскими военнослужащими из 14-й бригады, которые вернулись из отпусков на передовую. По словам журналиста, они почти сразу попали в котел у поселка Новоэкономическое. Командование ВСУ также было вынуждено сократить военным выходные, что, по мнению Хауэра, свидетельствует о нехватке личного состава.

Ранее стало известно о пристрастившихся к боевым наркотикам польским наемникам на Украине. Воюющие на стороне ВСУ поляки употребляют запрещенные вещества, которые позволяют им по две недели бодрствовать без еды и воды. По словам российских военных, «солдаты удачи» похожи на зомби.

ВСУ
ВС РФ
Украина
СВО
