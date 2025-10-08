«Польский кайф»: орды наркоманов из Варшавы сражаются с ВС РФ

Наемники из Польши, воюющие на стороне ВСУ, употребляют запрещенные вещества, которые позволяют им по две недели бодрствовать без еды и воды. По словам российских военных, «солдаты удачи» похожи на зомби — из-за регулярного употребления наркотиков они фактически «сгорают» изнутри. Наркомания и пьянство в рядах украинских войск давно стали привычным явлением. Для чего боевики воюют «под кайфом» и кто пытается сделать из них «неубиваемых» солдат — в материале NEWS.ru.

Какие наркотики употребляют польские наемники

Военнослужащий Южной группировки войск ВС РФ с позывным Перун раскрыл детали допроса одного из взятых в плен польских наемников. По словам бойца, уроженцы Польши, которые за деньги воюют в рядах ВСУ, поддерживают боевой дух при помощи запрещенных веществ. Так, благодаря наркотикам поляки бодрствуют по две недели без еды и воды и остаются в строю даже после огнестрельных ранений.

«Это вообще отдельная история — поляк и его аптечка. Ты открываешь ее, а там — определенные вещества. Мы не понимали, почему выстрелил в человека, рожок выпустил, а он не падает, просто дальше идет. Или у него вот такие зрачки, стоит и смотрит на тебя», — рассказал Перун в беседе с РИА Новости.

По словам бойца, у польских «солдат удачи» при себе находили шприцы и прочие вспомогательные средства для употребления запрещенки. При этом сами наемники, потерявшие потребность в еде и воде, были сильно истощены.

«Скорее всего, это были вещества типа мефедрона, солевых, синтетических наркотиков, самодельных. Мы находили их аптечки. <…> Человек просто сгорал изнутри, съедал весь свой ресурс», — подчеркнул Перун.

Зачем украинским военным наркотики

Сообщения о том, что бойцы украинских подразделений плотно сидят на запрещенных веществах, появлялись и ранее. Так, антифашистское сопротивление Херсона сообщало, что наемники из Латинской Америки начали поставлять наркотики прямо на линию боевого соприкосновения. Чтобы скрыть факт поставок, они фасуют запрещенку в окопные свечи, которые затем передают в подразделения.

Военно-политический аналитик и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин связывал наркоманию и повальное пьянство в рядах ВСУ с безысходностью, которую испытывают украинские военные и наемники из-за рубежа.

«Помимо того, что все прекрасно понимают, что они там находятся за чужие интересы, что могут погибнуть ни за что, приходит понимание, что они не правы. Стойкости украинским военнослужащим это понимание не добавляет», — пояснил он.

Политолог Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru отметил, что бойцы ВСУ и иностранные наемники на Украине — не первые, кто воюет под действием запрещенных веществ.

«В гитлеровской армии и финской армии во время Второй мировой войны широко был распространен психостимулятор первитин. Известен случай, когда финский солдат прошел по тайге в мороз под ударной дозой первитина без еды 400 км за две недели. Он же использовался американскими военными во Вьетнаме. До сих пор правда по-другому используются наркотики в израильской армии. Там опиоиды — обезболивающие», — заметил он.

Кто снабжает наемников наркотиками

Боец ВС РФ Перун, говоря о наркоманах среди наемников, обратил внимание на интересную деталь. По его мнению, у боевиков на линии соприкосновения на фоне постоянного употребления веществ притупляется чувство опасности — они начинают думать, что им нечего терять.

Воробьев не исключает, что такие препараты могут целенаправленно поставляться в украинские войска и использоваться для проведения опытов как на наемниках, так и на солдатах ВСУ.

«Это могут быть как опыты на „добровольцах“, так и принудительные опыты „втемную“. Всегда актуальны стимуляторы, которые добавляли бы энергии, внимания, способности переносить голод и трудности, могли бы купировать боль и „отключать“ человеческие чувства и эмоции, делать солдат жестокими. В бою такие люди при грамотной фармакологии „без перебора“ могут быть весьма эффективными», — подчеркнул эксперт.

Однако депутат Госдумы Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru отметил, что никакие препараты не способны сделать бойцов «неубиваемыми» — в конечном итоге их ждет один и тот же финал.

«При ранении любой человек, независимо от принятых веществ, теряет кровь. А от потери крови сердце остановится, и человек умрет — никакие препараты не могут этого предотвратить. При этом позиция международных организаций, таких как ВОЗ, безусловно, должна быть против подобных веществ», — резюмировал парламентарий.

Наркотики вредят вашему здоровью.

