Никаких толстых генералов: армию США ждет чистка, как стала посмешищем

Глава Пентагона Пит Хегсет встретился с высшим офицерским составом Вооруженных сил США и раскритиковал американских военных за неподобающий вид. Он заявил, что больше не хочет видеть «толстых генералов и адмиралов», а также намерен бороться с инклюзивностью и прочим «мусором» в военных структурах. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: у американских войск сегодня действительно немало проблем. Как американская армия превратилась в посмешище и сможет ли Хегсет это исправить — в материале NEWS.ru.

Что сказал Хегсет про ВС США

Мероприятие с участием Хегсета накануне состоялось на базе морской пехоты в Вирджинии. На нем глава Пентагона заявил, что отныне единственная миссия Министерства войны, переименованного в прошлом месяце, будет заключаться в подготовке и ведении боевых действий и победе — «неустанной и бескомпромиссной». Он добавил, что в Пентагоне больше не будут звучать такие слова, как «политкорректность» и «инклюзивность». Хегсет также планирует покончить с «разнообразием» и «месяцами идентичностей».

«Хватит разделений, отвлечений и гендерных иллюзий. Хватит мусора. Повторю: с этим дерьмом покончено», — объявил он.

По словам Хегсета, военнослужащим армии США следует соблюдать строгие стандарты физической подготовки. Каждый военный вне зависимости от ранга должен дважды в год проходить тест на физическую подготовку и соответствовать требованиям по росту и весу.

«В равной степени недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов в коридорах Пентагона и в командованиях по всей стране, по всему миру. Это плохо выглядит. <…> Если вы хотите носить бороду, можете присоединиться к спецназу, если нет, то побрейтесь. У нас тут не армия скандинавских язычников», — заявил политик.

Бывший офицер армии Соединенных Штатов Станислав Крапивник в беседе с NEWS.ru подтвердил, что слова о лишнем весе у американских военных — вовсе не пустой звук. Согласно данным официальной статистики, около 20% военнослужащих в США страдают ожирением — в прошлом году их было на 4% меньше.

«Для сравнения: когда я служил, этот показатель составлял менее 1%. Получается, что значительная часть личного состава американской армии физически не способна служить. Это проблема, которая существует помимо гендерных вопросов и других факторов. Стандарты физической подготовки резко снизились, поскольку армия испытывает трудности с набором рекрутов. Даже те, кто мог бы служить, часто не хотят этого делать», — пояснил собеседник.

Какие есть проблемы у ВС США

Хегсет уже несколько месяцев пытается реформировать армию. В мае 2025 года он принял решение сократить численность высшего состава американских вооруженных сил, чтобы повысить их эффективность. Тогда стало известно о планах министра уволить 20% «четырехзвездных» генералов в самих ВС и столько же — в Национальной гвардии. Кроме того, Хегсет заявлял о необходимости избавиться от 10% высших офицеров армии.

О необходимости перемен в ВС США заявлял и президент Дональд Трамп. Одним из первых его решений на посту главы государства был указ выгнать из армии всех трансгендеров (движение ЛГБТ, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), количество которых на тот момент достигало 15 тысяч человек. Вскоре также был остановлен их прием в войска.

«Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих», — говорилось в сообщении, опубликованном на официальной странице ВС США в соцсети Х.

Политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что очищение от ЛГБТ-повестки и других «политкорректных и толерантных веяний» — самый важный момент для американской армии. Пока сложно предсказать, к чему приведет этот процесс, считает эксперт.

«Но в случае успеха это определенно скажется на моральном климате в армии и ее боеспособности. США балансируют на грани гражданской войны, и армия понадобится для наведения порядка. Она может либо поддержать власть, либо остаться безучастной. И тогда ситуация может развиваться по непредсказуемым сценариям. Власти понимают значимость вооруженных сил и будут увеличивать и без того непомерный военный бюджет», — считает он.

Смогут ли США решить проблемы в армии

На проблемы в американских войсках обращают внимание не только чиновники. Ведущие популярного подкаста Redacted журналисты Клейтон и Натали Моррис как-то публично высмеяли солдат ВС США за их внешний вид.

«Бойтесь наших солдат — они самые суровые… А нет, отставить. Какие они у нас, получается, самые медленные? Ну или самые толстые в мире», — иронично отметили они.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru отметил, что у американских войск сегодня хватает имиджевых проблем. По его словам, объявленный Хегсетом курс вполне логичен.

«Как бывший боевой офицер, участвовавший в операциях в Ираке и Афганистане, он придерживается здоровых консервативных взглядов. Они заключаются в том, что представителям секс-меньшинств не место в рядах вооруженных сил. Требования к физической форме и внешнему виду генералитета и офицерского корпуса тоже закономерны: толстый и неряшливый генерал — не признак сильной армии», — подчеркнул аналитик.

Однако Россию, по словам Коротченко, волнуют вовсе не «пузатые генералы», а реальная военная мощь США, которые активно наращивают расходы на свои войска.

«Американская армия — это первая армия мира по совокупным военным возможностям. Сдерживать США мы можем, только опираясь на ядерные силы, что и осуществляется в рамках текущих концепций, — заявил аналитик. — Соединенные Штаты остаются нашим основным военным и геополитическим противником. Эта страна непредсказуемая и импульсивная. Мы должны решать свои задачи, не оглядываясь на США, но учитывая их военный потенциал и наши несовпадающие интересы», — резюмировал Коротченко.

