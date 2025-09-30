Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 17:08

«Эра Минобороны закончилась»: глава Пентагона о новом названии

Глава Пентагона заявил о завершении эры Минобороны США

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Эра Минобороны США окончена, заявил руководитель Пентагона Пит Хегсет в обращении к американским генералам и адмиралам. По его словам, которые передает The Guardian, теперь в стране началась эра Министерства войны — такое название получило оборонное ведомство.

Добро пожаловать в Министерство войны, потому что эра Минобороны закончилась, — подчеркнул Хегсет.

Министр уточнил, что ведомство пошло на серьезные шаги для избавления от идеологического влияния, отвлекавшего Пентагон от основных задач. В частности, Министерство войны не будет уделять много внимания соцквотам, политкорректности и «социальным инициативам», добавил он.

Отмечается, что Хегсет выступил на срочном сборе высшего командного состава американских вооруженных сил. На совещание были вызваны сотни офицеров в звании от бригадного генерала и выше, включая командующих из различных регионов мира.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит ничего необычного во встрече с сотней высших военных чинов. Он указал журналистам, что совещание посветят новейшим системам и оборудованию.

США
Пит Хегсет
Министерство войны
совещания
