25 сентября 2025 в 18:27

В США встревожились из-за одного экстренного решения главы Пентагона

WP: Хегсет экстренно созвал на встречу сотни высших военных чинов США

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

Министр обороны США Пит Хегсет инициировал срочный сбор высшего командного состава американских вооруженных сил, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. На совещание вызваны сотни офицеров в звании от бригадного генерала и выше, включая командующих из различных регионов мира.

Приказ предусматривает обязательную личную явку всех приглашенных военных руководителей, даже тех, кто находится при исполнении обязанностей за рубежом. Как отмечают источники издания, такая практика вывода ключевых командиров из зон ответственности одновременно является беспрецедентной и вызывает серьезное беспокойство в армейской среде.

Официальный представитель Пентагона отказался комментировать цели и повестку предстоящего совещания. Мероприятие запланировано на следующую неделю и пройдет на закрытой базе морской пехоты в Куантико.

Экстренный сбор генералитета может быть связан с реализацией новой стратегии национальной обороны, где приоритетом объявляется защита территории Соединенных Штатов. Также среди возможных тем называют продолжение кадровых преобразований, инициированных главой военного ведомства в последние месяцы.

Ранее американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп готов при необходимости менять свой подход к урегулированию конфликта на Украине. При этом он ушел от прямого ответа на вопрос о возможности разрешить Украине наносить удары западными ракетами вглубь России.

