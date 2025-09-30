Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:49

«Любим мир»: в Пентагоне нашли неожиданный аргумент в пользу войны

Хегсет: США готовятся к войне из любви к миру

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press

Соединенные Штаты ведут подготовку к войне во имя мира, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления перед американскими генералами и адмиралами на базе в штате Вирджиния. Теперь ведомство будет заниматься подготовкой солдат к боевым действиям, отметил он в ходе трансляции встречи на YouTube-канале ведомства.

Никто здесь не хочет войны, это [объясняется] тем, что мы любим мир, — уточнил Хегсет.

Также министр высказал несколько угроз в адрес неназванных врагов. Он также заявил, что Вашингтон нанесет сокрушительный удар любому бросившему стране вызов. Кому именно намерены отвечать США, Хегсет не уточнил.

Ранее новый председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил, что страна должна быть готова к войне. В обращении к американским генералам и адмиралам он подчеркнул, что противники Вашингтона уже объединились, и американские военные должны действовать столь же решительно и едино.

До этого Трамп поручил Хегсету направить войска в Портленд. Он отметил, что речь идет о защите города и объектов Иммиграционной и таможенной полиции от леворадикального движения «Антифа», выступающего против фашизма, расизма и ультраправых идеологий.

США
Пит Хегсет
Министерство войны
выступления
