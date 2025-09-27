«Разрешаю полную силу»: Трамп приказал Пентагону уничтожить активистов

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить войска в Портленд. В своей соцсети Truth Social он отметил, что речь идет о защите города и объектов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) от леворадикального движения антифа, выступающего против фашизма, расизма и ультраправых идеологий.

Я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и всех наших осаждаемых объектов ICE от атак антифа и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо, — отметил глава Белого дома.

Портленд в штате Орегон считается одним из центров протестной активности в США. В 2020 году после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в городе более 100 дней шли акции, часть которых сопровождалась беспорядками, поджогами и нападениями на федеральные объекты, включая офисы ICE.

Ранее Трамп заявил о намерении убрать бездомных с улиц Вашингтона. Он пообещал сделать столицу страны «более безопасной и красивой, чем она когда-либо была». Для бездомных планируется организовать отдельные места проживания за пределами города.