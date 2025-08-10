«Они должны уехать»: Трамп внезапно озаботился красотой Вашингтона

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о намерении убрать бездомных с улиц Вашингтона. Он пообещал сделать столицу страны «более безопасной и красивой, чем она когда-либо была». Для бездомных планируется организовать отдельные места проживания за пределами города.

Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем она когда-либо была. Бездомные должны уехать немедленно. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы, — написал он.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность размещения задержанных мигрантов в крупнейшей тюрьме строгого режима. Иностранцев могут отправить в исправительное учреждение, известное как «Алькатрас Юга», которое расположено в штате Луизиана.

До этого офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отверг требование Трампа к Калифорнийскому университету Лос-Анджелеса (UCLA) выплатить $1 млрд (почти 79,4 млрд рублей). Администрация штата назвала это политическим вымогательством. Администрация Трампа потребовала от UCLA выплатить один миллиард в рамках урегулирования спора с федеральными властями.