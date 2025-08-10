Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 19:16

«Они должны уехать»: Трамп внезапно озаботился красотой Вашингтона

Трамп пообещал убрать бездомных с улиц Вашингтона ради красоты города

Фото: Jemal Countess — CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о намерении убрать бездомных с улиц Вашингтона. Он пообещал сделать столицу страны «более безопасной и красивой, чем она когда-либо была». Для бездомных планируется организовать отдельные места проживания за пределами города.

Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем она когда-либо была. Бездомные должны уехать немедленно. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы, — написал он.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность размещения задержанных мигрантов в крупнейшей тюрьме строгого режима. Иностранцев могут отправить в исправительное учреждение, известное как «Алькатрас Юга», которое расположено в штате Луизиана.

До этого офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отверг требование Трампа к Калифорнийскому университету Лос-Анджелеса (UCLA) выплатить $1 млрд (почти 79,4 млрд рублей). Администрация штата назвала это политическим вымогательством. Администрация Трампа потребовала от UCLA выплатить один миллиард в рамках урегулирования спора с федеральными властями.

Дональд Трамп
США
бездомные
Вашингтон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайцы при разводе не смогли поделить 29 кур и съели одну
Задержание предателя стоило жизни одному полицейскому под Архангельском
Над Германией заметили более 500 неизвестных дронов
Зарезавшая своих детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку
В Запорожской области под массированный артобстрел попал целый город
ЦАХАЛ ликвидировал ракетную установку в Газе, из которой обстреляли Израиль
Постпредство России в ООН осудило Панаму за одно решение по Палестине
Генсек НАТО раскрыл судьбу поставок вооружения Украине
Рыбак семь часов сражался с рекордным по размерам чудовищем
Императорское абрикосовое варенье на зиму: роскошный рецепт
Появилась новая деталь о встрече Путина и Трампа на Аляске
На Западе обругали Зеленского после «территориальных» истерик
«Помалкивать в тряпочку»: депутат Госдумы обратился к Зеленскому с советом
Гладков раскрыл судьбу трех бойцов «Орлана», пострадавших из-за атаки ВСУ
«Орешник» для Трампа, Захарова — Суперженщина, долги Слепакова: что дальше
Школьник нашел способ получить альпаку с помощью дождевых червей
Раскрыты подробности смерти женщины после отравления чачей из Сочи
Хреновина, от которой все без ума, — секрет в портвейне
Короткое замыкание устроило переполох в отделе полиции
Появился прогноз погоды на вторую декаду августа в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.