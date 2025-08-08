Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 03:21

Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов

WSJ: Трамп намерен размещать задержанных мигрантов в самой большой тюрьме страны

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность размещения задержанных мигрантов в крупнейшей тюрьме строгого режима. Исправительное учреждение, известное как «Алькатрас Юга», расположено в штате Луизиана, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Тюрьма может предоставить около 450 мест для содержания мигрантов. Учреждение площадью 73 кв. км, окруженное рекой Миссисипи и болотами, исторически славится жесткими условиями содержания и практически исключает возможность побегов.

Официальное объявление о новом месте содержания мигрантов ожидается в начале следующего месяца. Этот шаг администрации Трампа, как отметили в СМИ, продолжает политику ужесточения миграционного контроля на южной границе США.

Ранее Трамп заявил, что Европа должна остановить въезд нелегальных мигрантов, иначе она перестанет существовать. Кроме того, он подчеркнул успехи миграционной политики Соединенных Штатов, отметив, что во время его президентства были выселены «плохие люди», прибывшие в страну при экс-президенте Джо Байдене.

До этого телеканал CBS провел опрос среди американцев об отношении к программе депортации из США нелегальных мигрантов. Согласно результатам исследования, инициатива главы Белого дома теряет поддержку.

