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26 июля 2025 в 02:35

Трамп призвал Европу остановить въезд нелегалов

Трамп: Европа должна остановить нелегальную иммиграцию в свои страны

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Европа должна остановить въезд нелегальных мигрантов, иначе она перестанет существовать, заявил телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп. Кроме того, он подчеркнул успехи миграционной политики Соединенных Штатов, отметив, что во время его президентства были выселены «плохие люди», прибывшие в страну при экс-президенте Джо Байдене.

Лучше взяться за дело, иначе Европы больше не будет. Вам надо взять себя в руки, — отметил американский политик.

Ранее телеканал CBS провел опрос среди американцев об отношении к программе депортации из США нелегальных мигрантов, которую проводит администрация президента Дональда Трампа. Согласно результатам исследования, инициатива главы Белого дома теряет поддержку — ее оценили положительно менее половины населения страны.

Также сообщалось, что после рейда иммиграционных властей начались массовые протесты в Лос-Анджелесе. Ситуация обострилась на фоне возможного сокращения федерального финансирования штата. Для стабилизации обстановки администрация президента направила в город две тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

Дональд Трамп
Европа
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